После съёмок сериала "Мастер и Маргарита" умерло 15 известных актёров

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В 2005 году российские телезрители познакомились с сериалом "Мастер и Маргарита", снятым режиссёром Владимиром Бортко по роману Михаила Булгакова. Вокруг этого мистического произведения циркулирует множество легенд, в том числе и о том, что те, кто решает воплотить героев на экране или на сцене театра, подвержены неприятностям.

Фото: openverse by Denise Cross is licensed under CC BY 2.0

Согласно информации портала "Узнай всё", в течение восьми лет после выпуска сериала "Мастер и Маргарита" 15 актёров, снявшихся в нём, ушли из жизни.

За 2,5 месяца до премьеры сериала умер актёр Александр Чабанов, который сыграл роль детектива, занимающегося поисками Воланда. Тело артиста было обнаружено в его собственной квартире, однако причину смерти не удалось установить.

В 2006 году из жизни ушли актёры Павел Комаров и Станислав Ландграф. В 2007 году скончались Евгений Меркурьёв и Кирилл Лавров.

В 2008 году ушли из жизни известные мастера отечественного кино Александр Абдулов и Андрей Толубеев. В 2009 нас покинули Галина Баркова и Юрий Оськин.

В 2010 году скончались Владислав Галкин, Станислав Соколов и Валентина Егоренкова. 2012 год унёс жизнь Ильи Олейникова. В 2013 году умерли Валерий Золотухин и Дмитрий Поддубный.