Критик Семенюк предупредил о кризисе в российском кино

Киновед и кинокритик Александр Семенюк рассказал, почему в ближайший год российский кинематограф ждёт кризис. По словам эксперта, сейчас очень мало самостоятельных фильмов, ведь режиссёры в основном, отдают предпочтение ремейкам и продолжениям старых картин.

Фото: mos.ru

"Ситуация будет ухудшаться в геометрической прогрессии. Через год произойдёт обвал в игровом кино и сериалах", — обратил внимание киновед в беседе с "Абзацем".

Кроме того, Семенюк напомнил, что в кинотеатрах упал спрос на билеты. В то же время прокатчики намерены вскоре поднять цены на них на 20-30%. По мнению кинокритика, когда это произойдёт, зрители окончательно перестанут ходить в кинотеатры.

Таким образом, Семенюк делает вывод, что представителям киноиндустрии следует больше внимания уделять проектам независимых авторов, которые могут привнести в кинематограф свежесть и новаторство.

Представители российской киноиндустрии также отмечают, что последний год для этой сферы выдался тяжёлым: из российского проката исчезли многие западные фильмы, а некоторым кинотеатрам пришлось закрыться из-за падения выручки.