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Составлен список ТОП-5 увлекательных сериалов РФ, которые стоит посмотреть в ноябре 2023 года

Кино

В ноябре этого года на российских телевизионных экранах появятся несколько увлекательных сериалов, которые обязательно привлекут внимание зрителей.

Составлен список ТОП-5 увлекательных сериалов РФ, которые стоит посмотреть в ноябре 2023 года
Фото: Кадр из сериала "Дом дракона"

На Первом канале начнётся показ исторической драмы под названием "Троцкий", посвящённой выдающейся личности в истории России — Льву Троцкому.

На канале "Россия 1" выйдёт четвёртый сезон киносаги о великой императрице Екатерине II, получивший название "Екатерина. Фавориты". Этот сезон продолжит рассказывать о личной жизни императрицы.

ТНТ в ноябре представит комедийный сериал с элементами фантастики под названием "Разрешите обратиться", где главный герой, трусливый сын погибшего полицейского, мечтает стать таким же отважным, как его отец. Однако после укуса заражённой собакой он получает невероятные силы, ловкость и острый нюх.

Канал СТС  начнёт показ нового комедийного сериала под названием "Мама будет против". А на канале НТВ зрители смогут насладиться шестым сезоном "Скорой помощи".

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Разрешите обратиться | Трейлер | Все серии на Иви 20 июля
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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