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HBO: второй сезон "Дома дракона" выйдет летом 2024 года

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Кино » Зарубежное кино

Программный директор американской сети платного телеканала HBO Кейси Блойс 2 ноября презентовал трейлер второго сезона сериала "Дом дракона", а также заверил, что премьера состоится по плану — летом 2024 года.

HBO: второй сезон "Дома дракона" выйдет летом 2024 года
Фото: Кадр из сериала "Дом дракона"

Во втором сезоне "Дома дракона" будет восемь эпизодов — на два меньше, чем в первом сезоне. Сюжетная линия по-прежнему будет выстроена вокруг дома Таргариенов и их огнедышащих драконов

"Дом дракона" — приквел культового сериала "Игра престолов", действие которого разворачивается за 200 лет до событий великой битвы людей с белыми ходоками.

HBO тем временем уже готовится к съемкам третьего сезона, выход которого состоится не раньше 2025 года.

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Дом дракона
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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