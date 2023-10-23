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В комедии "Операция "Ы" нашли киноляп с алкоголем за пазухой у Юрия Никулина

1:11
Кино

Кинокомедия "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", снятая режиссёром Леонидом Гайдаем в 1965 году, представляет собой совокупность трёх независимых рассказов: "Напарник", "Наваждение" и "Операция 'Ы'". Все эти истории объединяет персонаж главного героя, Шурика. Эта роль принесла Александру Демьяненко широкую популярность.

В комедии "Операция "Ы" нашли киноляп с алкоголем за пазухой у Юрия Никулина
Фото: "File:Юрий Никулин1.jpg" by Anastasiya Fedorenko is licensed under CC BY-SA 3.0.

В одной из сцен фильма "Операция "Ы" обнаружены некоторые кинематографические ошибки. В ней Шурик кладёт бутылку водки за пазуху и прячет её во внутреннем кармане куртки с правой стороны, пишет РБК.

Затем в следующей сцене, когда главный герой протыкает Балбеса, начинает струиться красная жидкость. Персонажи воспринимают это как кровь, но затем персонаж Никулина извлекает разбитую бутылку из своей куртки. Однако цвет жидкости на одежде Балбеса оказывается красным. Это объясняется тем, что в бутылке уже было вино, а не водка, как предполагалось. Сама бутылка также таинственным образом переместилась с правой стороны куртки на левую.

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Операция "Ы" и другие приключения Шурика
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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