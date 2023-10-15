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В фильме "Покровские ворота" режиссёра Михаила Козакова нашли новый киноляп

2:22
Кино

В 1982 году режиссёр Михаил Козаков снял лирическую комедию о Москве и её жителях 1950-х годов, основанную на пьесе Леонида Зорина, под названием "Покровские ворота". Фильм был впервые представлен на телевидении 11 февраля 1983 года.

В фильме "Покровские ворота" режиссёра Михаила Козакова нашли новый киноляп
Фото: "File:Oleg Menshikov 2018.jpg" by duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0.

При создании кинокартины Козакову потребовалось много времени, чтобы найти подходящего актёра для роли Костика. На пробы приходили 19 человек, но ни один из них не был одобрен. Затем супруга режиссёра вспомнила о молодом актёре Олеге Меньшикове, которого она увидела в фильме "Родня" Никиты Михалкова. Артист был выбран после всего пятиминутных проб и стал знаменитостью после выпуска фильма.

В картине также сыграли знаменитые актёры, включая Леонида Броневого, Инну Ульянову, Татьяну Догилеву, Софью Пилявскую, Елену Кореневу, Анатолия Равиковича и Виктора Борцова.

Сюжет фильма разворачивается в коммунальной квартире у Покровских ворот в Москве. Главные герои, включая весёлого аспиранта Костика, который прибыл в столицу, живут в этом помещении. В данной обстановке происходят события, насыщенные любовью, ревностью и другими сильными эмоциями. Соседи между собой дружат, ссорятся, и всегда готовы помочь друг другу, стремясь найти своё счастье.

Фильм "Покровские ворота" стал известным благодаря множеству народных фраз, таких как "Это мой крест, и нести его мне!", "Я вся такая несуразная, угловатая такая, противоречивая вся", "Высокие, высокие отношения" и "А не хлопнуть ли нам по рюмашке?".

В кинокартине также обнаружились ошибки. Во второй серии фильма на 18-й минуте главный персонаж, сыгранный Меньшиковым, приходит на свидание с привлекательной молодой женщиной из столицы. Он одет в тёмный пиджак с белым вязаным воротом и манжетами. Пуговица верхней части его рубашки расстёгнута.

Однако, спустя несколько мгновений, во время продолжения свидания Костик уже появляется в обычном пиджаке и галстуке, пишет РБК Life.

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Фильм "Покровские ворота"
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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