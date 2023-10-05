Актёр Логинов рассказал, что Гена Букин не станет переезжать из Екатеринбурга

Актёр Виктор Логинов рассказал о том, как изменятся герои в перезапуске сериала "Счастливы вместе". Своим мнением он поделился в разговоре с порталом e1.

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Логинов подчеркнул, что герои Букиных останутся верными своей малой родине, Екатеринбургу, поскольку они считают себя её патриотами.

"Мы патриоты своей малой родины, поэтому Букины, конечно, останутся в Екатеринбурге, зачем им отсюда уезжать. Конечно, у меня есть опасения, связанные с перезапуском, и я их высказывал на читках. Потому что Букины — это же такая сакральная история, и сейчас сложно понять, чего хочет зритель", — высказался Логинов.

Актёр сообщил, что смог убедить создателей проекта сохранить бороду у главного героя, Гены Букина. По его словам, Гена продолжает работать в обувном магазине, но его дети от них съехали, так как создали свои семьи. В новом сезоне сериала "Букины" персонажи, сыгранные Александром Якиным и Дарьей Сагаловой, приедут к своим экранным родителям уже с собственными детьми.

Режиссёром проекта стал Гарик Петросян, а продюсерами выступают братья Сарик и Гевонд Андреасяны. В новом сезоне ожидается десять серий, каждая продолжительностью 24 минуты.