Минкульт РФ запретил прокат фильма "Айта" в России

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Министерство культуры РФ аннулировало разрешение на прокат якутской кинокартины "Айта". Информация об этом появилась в реестре разрешений на прокат фильмов.

Фото: Официальное сообщество Министерства культуры РФ "В Контакте"

"Разрешение на прокат аннулировано согласно приказу от 25.09.2023", — говорится в записи.

По требованию Роскомнадзора фильм "Айта" убрали с российских видеосервисов. Ведомство обнаружило в его содержании неравенство героев по национальному признаку.

Кинокартина "Айта", созданная режиссёром Степаном Бурнашевым в 2022 году, стала самым кассовым фильмом на якутском языке, собрав более 26,4 миллионов рублей. Её сюжет рассказывает о конфликте между местными жителями якутской деревни и русским полицейским, которого обвинили в гибели беременной девушки.