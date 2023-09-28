Министерство культуры РФ аннулировало разрешение на прокат якутской кинокартины "Айта". Информация об этом появилась в реестре разрешений на прокат фильмов.
"Разрешение на прокат аннулировано согласно приказу от 25.09.2023", — говорится в записи.
По требованию Роскомнадзора фильм "Айта" убрали с российских видеосервисов. Ведомство обнаружило в его содержании неравенство героев по национальному признаку.
Кинокартина "Айта", созданная режиссёром Степаном Бурнашевым в 2022 году, стала самым кассовым фильмом на якутском языке, собрав более 26,4 миллионов рублей. Её сюжет рассказывает о конфликте между местными жителями якутской деревни и русским полицейским, которого обвинили в гибели беременной девушки.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Участником флешмоба стал и сотрудник МИА "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев, который обратился к правоохранителям после обнаружения всё той же свиной головы.