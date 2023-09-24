Фильм "Неудержимые-4" стал лидером кинопроката в РФ

1:21 Your browser does not support the audio element. Кино

Американский фильм "Неудержимые-4" стал лидером российского кинопроката, собрав 96,6 миллионов рублей за прошедшие выходные, согласно данным портала Kinobusiness за период с 21 по 24 сентября.

Фото: Openverse

Этот фильм, созданный под руководством режиссера Скотта Во, повествует о группе самых опасных наемных бойцов в мире, выполняющих различные миссии: от спасения заложников до свержения диктаторов. Главные роли в картине исполнили Джейсон Стэйтем, Сильвестр Сталлоне, Фифти Сент, Меган Фокс и другие знаменитости.

Американская романтическая драма "После. Навсегда" заняла второе место, собрав 44,5 миллиона рублей. Фильм, основанный на произведениях Анны Тодд, рассказывает о взаимоотношениях Тессы и Хардина. Главные роли в фильме исполнили Хиро Файнс-Тиффин и Джозефина Лэнгфорд.

На третьем месте находится российская комедия "Я богиня", собравшая 25 миллионов рублей за выходные. Фильм рассказывает историю школьной учительницы по имени Лена, которая решает пройти тренинг "Стать богиней" и изменить свою жизнь, сообщает ТАСС.

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