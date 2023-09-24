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В продолжении сериала "Счастливы вместе" главные роли исполняют Логинов, Бочкарёва, Сагалова и Якин

Кино

Первые кадры со съёмок продолжения сериала "Счастливы вместе" опубликованы изданием StarHit. На фотографиях можно увидеть актрису Дарью Сагалову, которая играет роль Светы Букиной, вместе с Михаилом Тарабукиным.

В продолжении сериала "Счастливы вместе" главные роли исполняют Логинов, Бочкарёва, Сагалова и Якин
Фото: Официальная группа Дарьи Сагаловой в соцсети "В Контакте"

Сам сериал "Счастливы вместе" получит продолжение под названием "Букины". Главные роли исполняют Виктор Логинов, Наталья Бочкарёва, Дарья Сагалова и Александр Якин. Проект реализуют братья Андреасян.

Представители канала ТНТ сообщили NEWS. ru, что в фильме будет десять эпизодов. Дата выхода на экраны пока не назначена.

В центре сюжета сериала — екатеринбургское семейство Букиных", — отмечается в пресс-релизе.

Дарья Сагалова поделилась своими опасениями относительно перезапуска сериала "Букины". Она отметила, что с момента завершения комедии прошло много лет, и актёры сильно изменились.

"Возвращение "Букиных"- настоящая авантюра. Мы все сильно изменились, особенно я и Александр Якин, и я не знаю, понравятся ли зрителям такие взрослые, изменившиеся герои", — поделилась своими мыслями актриса.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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