Донецкий режиссёр Агранович заявил о желании работать с актёром Машковым

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Режиссёр из Донецка Владимир Агранович, который снял первый сериал о специальной военной операции под названием "Мобилизация" и работающий над его продолжением (фильм "Резервисты"), выразил желание снять актёра Владимира Машкова в своей будущей работе. Он бы мог сыграть роль его отца, командира роты Александра Аграновича в полнометражном фильме о Донбассе.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

"Мечта — Машкова снять. Помню, маленьким смотрел фильм "Вор" десятки раз, он для меня герой. <…> Мы хотим создать фильм по моей книге про отца, я писал её гораздо раньше, и он хорошо вписывается. Но это, конечно, какая-то идеальная картинка, грезы, хотя это было бы великолепно", — высказался Агранович в беседе с Телеканалом "360".

Он также выразил уважение к Машкову за его чёткую позицию относительно СВО. Он вспомнил, что стоял рядом с актёром на митинге в Москве в поддержку референдумов.

Агранович отметил, что Машков отлично сыграл военных персонажей и даже напоминает его отца, особенно с бородой.

В дополнение к Машкову режиссёр также упомянул актрису Полину Агурееву, которую он хотел бы задействовать в съёмках своего проекта, так как считает её работу блестящей и видит её в эпизоде "Резервистов".