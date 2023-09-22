Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Песков: трения Украины с Польшей и другими странами Европы будут нарастать
Режиссер Эдуард Бояков заявил об уважении к уехавшей из РФ Чулпан Хаматовой
Алла Пугачева в молодости называла Игоря Николаева дальневосточной креветкой
Американское лобби выставило Владимиру Зеленскому конкретные ультиматумы
Полузащитник "Зенита" пропустит около двух месяцев из-за перелома стопы
Суд США признал обвиняемого по делу о терактах 11 сентября невменяемым
Умерла вторая жена Константина Райкина, актриса Гуля Салахова
Рогов: ВСУ перебрасывают резервы под Работино, готовясь к новому наступлению
Принц Баварии высказал беспокойство по поводу деградации Октоберфеста

Донецкий режиссёр Агранович заявил о желании работать с актёром Машковым

1:21
Кино

Режиссёр из Донецка Владимир Агранович, который снял первый сериал о специальной военной операции под названием "Мобилизация" и работающий над его продолжением (фильм "Резервисты"), выразил желание снять актёра Владимира Машкова в своей будущей работе. Он бы мог сыграть роль его отца, командира роты Александра Аграновича в полнометражном фильме о Донбассе.

Донецкий режиссёр Агранович заявил о желании работать с актёром Машковым
Фото: Официальный сайт Минобороны России

"Мечта — Машкова снять. Помню, маленьким смотрел фильм "Вор" десятки раз, он для меня герой. <…> Мы хотим создать фильм по моей книге про отца, я писал её гораздо раньше, и он хорошо вписывается. Но это, конечно, какая-то идеальная картинка, грезы, хотя это было бы великолепно", — высказался Агранович в беседе с Телеканалом "360".

Он также выразил уважение к Машкову за его чёткую позицию относительно СВО. Он вспомнил, что стоял рядом с актёром на митинге в Москве в поддержку референдумов.

Агранович отметил, что Машков отлично сыграл военных персонажей и даже напоминает его отца, особенно с бородой.

В дополнение к Машкову режиссёр также упомянул актрису Полину Агурееву, которую он хотел бы задействовать в съёмках своего проекта, так как считает её работу блестящей и видит её в эпизоде "Резервистов".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
После смерти актёра Гришечкина остаётся неизвестной судьба его собаки

После смерти народного артиста РФ Вячеслава Гришечкина неизвестной остаётся судьба его любимого пса. Собака одна находится в квартире актёра.

Собака Вячеслава Гришечкина осталась одна в квартире после смерти актёра
Александра Пахмутова тихо плакала на похоронах у гроба Николая Добронравова
На почерневшую от горя Пахмутову в платочке больно смотреть у гроба Добронравова
Названы три продукта, вызывающие стремительный рост рака
Кто убил российских миротворцев в Карабахе и накажут ли их
Княгиня Ливен: "русская барыня — женщина-победитель" Сергей Лебедев Российские миротворцы убиты в Карабахе. Москва снова промолчит? Любовь Степушова В ЕС назвали четыре сценария развития конфликта России и Украины Петр Ермилин
Известный невролог озвучила причины развития болезни Альцгеймера
Боевик ВСУ показал оператору дрона оскорбительный жест и поплатился
Зеленскому предложили неожиданный способ вернуться к границам 1991 года
Зеленскому предложили неожиданный способ вернуться к границам 1991 года
Последние материалы
Донецкий режиссёр Агранович заявил о желании работать с актёром Машковым
HerBeauty: избегайте трудоголиков и мужчин-ловеласов, если хотите серьёзных отношений и брака
Aurus Komendant стал лауреатом премии за лучший промышленный дизайн в России
Артисты Хлывнюк, Печерица, Барских вступили в ряды ВСУ после начала СВО
Особняк Филиппа Киркорова за 12 млн долларов снимут в новом эпизоде фильма "Елки"
Российские разработчики видеоигр оценили последствия санкций для отрасли
В Черкассах число погибших наёмников выросло до 72, ещё 10 человек пропали без вести
"КП": в российской криолаборатории ждут оживления 94 человека
Autonews: стоимость автомобилей BMW, Kia и Geely в России - до 8,6 миллиона рублей
Певица Лариса Долина высказалась об участии внучки на шоу "Голос. Дети"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников