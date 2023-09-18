В Красноярске показывают пиратскую копию "Барби" без мужских поцелуев

1:21 Your browser does not support the audio element. Кино

В кинотеатрах Красноярска начались несанкционированные показы фильма "Барби".

Фото: Openverse

Этот фильм, созданный американской киностудией Warner Bros под режиссурой Греты Гервиг, оказался вне проката в российских кинотеатрах после введения санкций. Минкульт РФ также не выдал ему прокатное удостоверение, объяснив общей формулировкой "не отвечает задачам по сохранению и укреплению российских духовных ценностей".

Тем не менее, некоторые фильмы продолжают появляться в России через пиратские копии. Например, недавно была показана новая часть "Аватара".

Также пошла всё же в прокат и "Барби", но - с удалением одной из сцен. Кинотеатры разработали различные способы организации несанкционированных показов. В одном из красноярских кинотеатров, "Эпицентре", фильм анонсировали как "предсеансовое обслуживание" перед короткометражным фильмом, а в другом, "Starmax сinema", показ оформили как синема-вечеринку, сообщает prmira.ru.

Неясно, было ли решение скрыть момент поцелуя в фильме принято по собственной инициативе дистрибьюторов после введения в 2022 году закона о полном запрете "ЛГБТ-пропаганды", или по требованию властей.

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