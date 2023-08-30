Фильм "Чёрный Адам" популярнее "Флэша" в цифровых сервисах

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино

25 августа на стриминговом сервисе Max состоялась премьера фильма "Флэш". Эксперты из аналитической компании Samba TV поделились свежими статистическими данными.

Согласно информации от Samba TV, фильм "Флэш" посмотрели 1,1 миллиона американских семей (домохозяйств), что на 8% меньше, чем количество зрителей фильма "Чёрный Адам". В последнем случае интерес к сюжету с Дуэйном Джонсоном проявило 1,2 миллиона домохозяйств. Следует отметить, что не было измерено просмотры с мобильных устройств.

Фильм "Флэш" был выпущен в кинотеатрах в июне. Однако он оказался одним из крупных провалов студии Warner Bros., так как при бюджете в $340 миллионов, блокбастер собрал всего $268 миллионов. Надежды киностудии на кинокомикс с Эзрой Миллером оказались неоправданными, и фильм быстро был выпущен для онлайн-просмотра.

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