Продолжение мультика советской эпохи с участием мамонта выйдет в прокат в 2026 году

Продолжение советского мультфильма "Мама для мамонтенка" выйдет на экраны осенью 2026 года. Фильм под названием "Возвращение мамонтенка" будет представлен в формате 3D, и ожидается, что актер Евгений Кулик озвучит главного героя. Это волнующее объявление было сделано во время официальной презентации отечественных анимационных фильмов в Фонде кино.

Фото: imdb .com

Начало производства запланировано на 1 сентября, бюджет фильма составляет 550 миллионов рублей, и над ним работает студия "Базелевс". Повествование следует за об отважном мамонтенка — сын повзрослевшего героя советского мультфильма — отправляется в полное опасности приключение, чтобы найти настоящую маму для своего папы. "Возвращение мамонтенка" призвано укрепить связи между поколениями, создав историю, которая найдет отклик у зрителей разных эпох. Как дань уважения истокам истории, центральная музыкальная тема будет взята из песни оригинального мультфильма.

Антон Верещагин, режиссер и продюсер проекта, выразил свои намерения создать особый визуальный опыт. Черпая вдохновение из таких известных анимационных фильмов, как "Ледниковый период" и "В поисках Немо", Верещагин стремится создать уникальную визуальную основу, которая одновременно привлекательна и художественно соответствует предшественнику "Мама для мамонтенка".

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