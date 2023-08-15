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Продолжение мультика советской эпохи с участием мамонта выйдет в прокат в 2026 году

Кино

Продолжение советского мультфильма "Мама для мамонтенка" выйдет на экраны осенью 2026 года. Фильм под названием "Возвращение мамонтенка" будет представлен в формате 3D, и ожидается, что актер Евгений Кулик озвучит главного героя. Это волнующее объявление было сделано во время официальной презентации отечественных анимационных фильмов в Фонде кино.

Продолжение мультика советской эпохи с участием мамонта выйдет в прокат в 2026 году
Фото: imdb .com

Начало производства запланировано на 1 сентября, бюджет фильма составляет 550 миллионов рублей, и над ним работает студия "Базелевс". Повествование следует за об отважном мамонтенка — сын повзрослевшего героя советского мультфильма — отправляется в полное опасности приключение, чтобы найти настоящую маму для своего папы. "Возвращение мамонтенка" призвано укрепить связи между поколениями, создав историю, которая найдет отклик у зрителей разных эпох. Как дань уважения истокам истории, центральная музыкальная тема будет взята из песни оригинального мультфильма.

Антон Верещагин, режиссер и продюсер проекта, выразил свои намерения создать особый визуальный опыт. Черпая вдохновение из таких известных анимационных фильмов, как "Ледниковый период" и "В поисках Немо", Верещагин стремится создать уникальную визуальную основу, которая одновременно привлекательна и художественно соответствует предшественнику "Мама для мамонтенка".

 

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Мама для мамонтенка. Мультфильм (1981)
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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