Заявки на прокат "Барби" и "Оппенгеймера" не поступали в Минкульт РФ

Недавно Министерство культуры РФ сообщило, что заявки на получение лицензий на показ фильмов "Барби" и "Оппенгеймер" не поступали. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Фото: imdb .com

Молчание театров и студий

Интересно, что и кинотеатры, и студии также хранят молчание по поводу доступности этих американских фильмов. С момента ухода Universal Pictures ("Барби") и Warner Bros. ("Оппенгеймер") с российского рынка после начала СВО ни один из фильмов, произведенных этими компаниями, не был официально представлен в отечественных кинотеатрах.

Умные адаптации на фоне ограничений

Примечательно, что запрет не остановил наиболее изобретательных московских предпринимателей. Так, например, одной из столичных киносетей удалось показать фильм Джеймса Кэмерона "Аватар: путь воды", замаскировав его под российскую короткометражку.

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