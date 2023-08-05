"Симпсоны" предсказали трагедию с погружением к "Титанику" и пандемию коронавируса

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Авторов мультсериала "Симпсоны" часто называют пророками. В мире за 34 года экранной жизни анимационного семейства случилось немало того, о чём в шутку писали авторы. Об этом рассказало РИА Новости.

Фото: Unsplash

В мультсериале имеется эпизод, который напоминает экскурсию с погружением к "Титанику". Она закончилась трагедией в июне этого года.

В одном из эпизодов Барт Симпсон видит будущее: через 30 лет его сестра Лиза должна стать президентом. Ей предстоит борьба с дефицитом бюджета, который оставил предшественник — Дональд Трамп. Сценаристы предсказали приход бизнесмена в Белый дом за 16 лет до этого.

В 1993 году авторы мультсериала включили в сценарий эпизод с эпидемией азиатского вируса. Он был своего рода предсказание пандемии коронавируса.

В 2001 году в серии "Юные таланты" в музыкальном клипе Барта Симпсона можно заметить бомбы. Музыканты бросают их на похожих на арабов людей с флагом, который напоминает флаг Сирии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.