Нейросеть воссоздаст образ Владимира Высоцкого в фильме "Володя"

В российском кинематографе реализуется новаторский проект: образ Владимира Высоцкого будет оживлён с помощью нейросети. Этот проект позволит увидеть легендарного барда в образе российского актера Александра Шпагина.

Фото: Instagram

Фильм, получивший название "Володя", обещает погружение в жизнь и творчество Владимира Высоцкого. Его отличительной особенностью является использование новейших технологий для воссоздания культовой фигуры.

Александр Жигалкин, режиссёр и продюсер, представил этот амбициозный проект на презентации в Фонде кинопроектов. Он с гордостью заявил, что "Володя" — это первый полнометражный художественный фильм, в котором "реальная историческая личность воскрешена с беспрецедентной 100% точностью, и всё это благодаря удивительным возможностям нейронных сетей".

Создателем этого технологического чуда является компания Sber AI, а руководит исследованиями и разработками Андрей Кузнецов. Свою кинематографическую одиссею "Володя" начинает с переломного момента в жизни художника — судьбоносного выхода на экраны советского фильма "Вертикаль". Именно в этом фильме Высоцкий продемонстрировал музыкальное мастерство и покорил зрителей эмоциональными композициями.

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