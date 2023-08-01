Лауреат премии Квентин Тарантино предлагает Брюсу Уиллису, который в настоящее время борется с фронтотемпоральной деменцией, небольшую роль в своём предстоящем фильме.
Потенциальное сотрудничество может стать важным для обеих сторон — одна из них борется с проблемами здоровья, а другая задумывается о завершении своей выдающейся режиссерской карьеры.
Как сообщает авторитетный портал NME, Тарантино обратился к семье актера с предложением и подчеркнул, что готов уважать их решение. Ранее они уже работали вместе над хитовым фильмом "Криминальное чтиво".
Речь идёт о долгожданном фильме Тарантино "Кинокритик", который должен стать последним шедевром режиссера. На Каннском кинофестивале Тарантино рассказал, что действие фильма будет разворачиваться в 1977 году, но, вопреки прежним предположениям, не вокруг культового кинокритика Полин Каэль.
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