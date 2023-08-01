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В России начали снимать фильм о подготовке к полету в космос Терешковой

1:08
Кино

Стартовали съемки короткометражки "1963. Время, вперед!" о полете в космос первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, сообщает "Российская газета".

В России начали снимать фильм о подготовке к полету в космос Терешковой
Фото: кадр YouTube

Фильм — это тизер к предстоящему сериалу о Валентине Терешковой. Главная роль досталась российской художественной гимнастке, олимпийской чемпионке 2012 года в групповом многоборье Ульяне Донсковой.

Также одну из ролей получила российская фигуристка Аделина Сотникова. Режиссером картины стал Саша Парацелс, чей фильм "16/8" удостоился наград на нескольких фестивалях мира.

Действие фильма разворачивается в 1963 году. В центре сюжета — ведущий конструктор ЦПК, который оказался в трудных семейных обстоятельствах. Именно он являлся ответственным за полет Валентины Терешковой.

В съемках фильма задействовали актеров Николая Наумова, Арину Постникову, Анну Уколову, Павла Комарова, Николая Добрынина и других.

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Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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