Стартовали съемки короткометражки "1963. Время, вперед!" о полете в космос первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, сообщает "Российская газета".
Фильм — это тизер к предстоящему сериалу о Валентине Терешковой. Главная роль досталась российской художественной гимнастке, олимпийской чемпионке 2012 года в групповом многоборье Ульяне Донсковой.
Также одну из ролей получила российская фигуристка Аделина Сотникова. Режиссером картины стал Саша Парацелс, чей фильм "16/8" удостоился наград на нескольких фестивалях мира.
Действие фильма разворачивается в 1963 году. В центре сюжета — ведущий конструктор ЦПК, который оказался в трудных семейных обстоятельствах. Именно он являлся ответственным за полет Валентины Терешковой.
В съемках фильма задействовали актеров Николая Наумова, Арину Постникову, Анну Уколову, Павла Комарова, Николая Добрынина и других.
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