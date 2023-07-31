Актер Александр Самойленко рассказал, что сомневается в успехе нового сезона сериала "Папины дочки".
В популярном ситкоме он исполнил роль стоматолога Антонова. К перезапуску актер отнесся крайне отрицательно, но при этом заявил, что это лишь его собственная точка зрения, и вполне вероятно, что сериал не растеряет былую популярность. Смотреть новый сезон Самойленко не планирует, сообщает Газета.Ru.
"Я точно не планирую этого делать, но, если увижу, посмотрю 15-20 минут", — заявил он.
Напомним, что премьера продолжения сериала "Папины дочки", съемки которого завершились в марте, состоится осенью. В продолжении примут участие полюбившиеся зрителям актеры Андрей Леонов, Филипп Бледный, Елизавета Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ольга Волкова и другие. мм
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