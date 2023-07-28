Абдулов и Тихонов вошли в пятёрку актёров СССР с эталонной красотой

Ранее актёр в кино был недосягаемым идолом, которого зрители могли увидеть только на экране. Возможно, именно поэтому советские артисты вызывают особый трепет в сердцах людей. В связи с этим дзен-канал "КиноВояж и не только" составил список из пяти советских актёров, чьи красота и обаяние остались непревзойдёнными.

Фото: Instagram

Олег Видов

Его талант и обаяние пользовались большой популярностью на родине. У него были все предпосылки стать настоящей звездой советского кино, но в один момент актёр принял решение кардинально изменить свою жизнь и покинул СССР. Зрители запомнили его, в том числе по роли в фильме "Всадник без головы".

Владимир Коренев

Он известен по роли Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия". В советские времена актёра считали одним из главных красавцев советского кинематографа.

Андрей Харитонов

Артист был одним из самых загадочных и "закрытых" актёров советского кино. Он запомнился зрителям в роли главного героя в фильме "Овод".

Александр Абдулов

Обладал впечатляющим актёрским даром и успехами в кино. В его резюме более сотни ролей, и он также был мастером спорта СССР по фехтованию.

Вячеслав Тихонов

Он был неотъемлемой частью советского кинематографа. Одной из его самых ярких ролей стало воплощение Штирлица в фильме "Семнадцать мгновений весны".

Каждый из этих талантливых актёров оставил свой след в истории советского кинематографа и завоевал сердца зрителей своим обаянием и актёрским мастерством. Их неповторимая красота и талант продолжают восхищать и вдохновлять новые поколения кинолюбителей.

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