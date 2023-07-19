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"Лента.ру" назвала десять лучших сериалов первого полугодия 2023-го года

Кино

Любителей хорошего кино первое полугодие 2023-го года порадовало разнообразием жанров. Свой список для киноманов из десятки лучших сериалов составила "Лента.ру".

"Лента.ру" назвала десять лучших сериалов первого полугодия 2023-го года
Фото: https://media.2x2tv.ru/5-otlichnyh-novyh-serialov/

Комедийная кухонная драма "Медведь" (второй сезон), которая стала при выходе неожиданной телесенсацией, заняла первое место топа. Истории о судьбе небольшого ресторанного бизнеса со всей подноготной нашли своего зрителя.

На втором месте драма о социопатичных близнецах-гинекологах "Связанные насмерть", которая является достойным примером оригинального подхода к классике. Острый и провокационный сериал покажет разные характеры людей и будет удивлять.

Сериал "Наследники" находится в тройке лучших. За четыре сезона драма сохранила интригу и комедийные моменты. Зрителя неподобающими моментами способен удивить абсурд на экране.

В список сериалов, которые стоит посмотреть, вошли также "Ковбой из Копенгагена", "Фишер", "Рой", "Сантехники Белого дома", "Терапия", "Барри" и Кроличья нора".

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ЛУЧШИЕ СЕРИАЛЫ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2023
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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