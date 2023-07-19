Любителей хорошего кино первое полугодие 2023-го года порадовало разнообразием жанров. Свой список для киноманов из десятки лучших сериалов составила "Лента.ру".
Комедийная кухонная драма "Медведь" (второй сезон), которая стала при выходе неожиданной телесенсацией, заняла первое место топа. Истории о судьбе небольшого ресторанного бизнеса со всей подноготной нашли своего зрителя.
На втором месте драма о социопатичных близнецах-гинекологах "Связанные насмерть", которая является достойным примером оригинального подхода к классике. Острый и провокационный сериал покажет разные характеры людей и будет удивлять.
Сериал "Наследники" находится в тройке лучших. За четыре сезона драма сохранила интригу и комедийные моменты. Зрителя неподобающими моментами способен удивить абсурд на экране.
В список сериалов, которые стоит посмотреть, вошли также "Ковбой из Копенгагена", "Фишер", "Рой", "Сантехники Белого дома", "Терапия", "Барри" и Кроличья нора".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Адвокат Александр Добровинский считает, что на фестивале Лаймы Вайкуле артисты выступят на понятном для всех русском языке.