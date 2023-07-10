Раиса Рязанова призналась, что не знала, кого сыграет в фильме "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова

Известная актриса Раиса Рязанова рассказала о своей роли в популярной кинокартине Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".

Фото: news.myseldon.com

По словам актрисы, изначально она не знала, на какую роль её пригласил Меньшов в фильм. Режиссёр дал Рязановой сценарий, не уточнив, кого она должна сыграть. Именно это подарило актрисе возможность выбрать героиню, которая больше всего была близка ей по духу. Об этом сообщает aif.ru.

"С первых строк сценария я поняла, что мне надо про Антонину внимательнее читать. Эта героиня мне близка по духу, по природе, по тому, как она живёт, в кого влюбилась. Я сразу сказала: "Я — это Тося". На других героинь — Катерину и Людмилу — я не претендовала, понимала, кого могу сыграть, а кого нет", — рассказала Рязанова.

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