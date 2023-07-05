Этот киноляп в легендарном фильме Рязанова "Невероятные приключения итальянцев в России" замечают единицы: что пытался скрыть режиссёр?

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"Невероятные приключения итальянцев в России" — культовая комедия, созданная Эльдаром Рязановым и выпущенная в 1974 году в Советском Союзе. Фильм собрал огромную аудиторию, привлекая внимание своим оригинальным сценарием, итальянскими актёрами и захватывающими трюками.

Фото: Кадр из фильма "Невероятные приключения итальянцев в России"

Однако даже в таком фильме можно найти кинематографические недочёты, на которые обратили внимание лишь внимательные зрители. И одним из таких киноляпов стала автомобильная погоня, снятая при участии советских гонщиков.

Для съёмок этой эпической сцены было приобретено несколько автомобилей "Жигули" и "Москвич", которые использовались вместо итальянских "Фиатов". При внимательном просмотре заметно, что белый автомобиль, скользящий по горке, не попадает на крышу "Жигулей". Однако в следующем кадре видно, как перевернутая машина уже находится на крыше красных "Жигулей".

Возможно, Рязанов заметил этот недочёт и, чтобы скрыть его, использовал хитрость монтажа. Повторные съёмки такой сложной сцены могли бы значительно затянуть процесс и обернуться высокими затратами. Поэтому было решено воспользоваться приёмом монтажа для сохранения общей цельности и динамики фильма.