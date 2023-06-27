Режиссёр Андрей Смирнов заявил, что блогеры требуют выслать его из РФ

1:57 Your browser does not support the audio element. Кино

Андрей Смирнов получил признание в качестве режиссёра после выхода фильма "Белорусский вокзал". Он также является успешным актёром. В мае Смирнов представил историческую драму под названием "За нас с вами", которая вызвала широкий резонанс. Фильм рассказывает о сталинских репрессиях. Работа вызвала негодование у многих россиян, её не взяли в прокат кинотеатры, пишет Voice.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

"Я однажды загуглил название фильма "За нас с вами" и прочитал отзывы. Я был абсолютно потрясён, потому что это был поток злобы, грязи и клеветы в мой адрес. Там были требования вернуть государственную цензуру, чтобы не позволять таким, как я, делать то, что они делают. Они утверждают, что фильм русофобский. Конечно же, это абсолютная чушь", — поделился Смирнов.

82-летний режиссёр выразил своё мнение, считая, что его критики просто не умеют адекватно оценивать кино. Он почувствовал обиду из-за упрёков в том, что плохо выбрал актрису для роли жены Евгения Цыганова в своём фильме.

Народный артист России также указал, что некоторые блогеры даже призывают выслать его из страны. Критики обвиняют режиссёра в том, что он выбрал Александра Кузнецова, эмигрировавшего в Лондон в прошлом году, для роли молодого возлюбленного героини Юлии Снигирь.

"Я считаю, что выбор Кузнецова на эту роль был большой удачей. Он очень талантливый артист, и я считаю, что он сыграл эту роль очень хорошо в нашем фильме. Он надеется продолжать сниматься в России, несмотря на свою работу за рубежом. Его нет на постере, потому что постер создан с учётом определённой атмосферы и настроения в комнате коммунальной квартиры. Нет, здесь нет никаких скрытых намерений", — объяснил Смирнов.

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