Актёрская среда была потрясена неожиданной кончиной Рустама Уразаева. 65-летний артист хранил свой страшный диагноз в секрете до самого конца. Как сообщили "МК" источники из окружения звезды сериала "Глухарь", он провёл последние дни своей жизни в больнице. Некоторое время назад врачи обнаружили онкологическое заболевание у Уразаева.
"Такая страшная болезнь не выбирает. Но Рустам всегда был человеком мужественным. О том, что он болеет, знал только близкий круг. Рустам не хотел, чтобы его жалели", — поделилась подруга артиста, певица Мила Романиди.
Она отметила, что Уразаев никогда не жаловался на плохое самочувствие. Он до последнего общался с поклонниками. Все верили, что актёр победит болезнь.
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