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РИАН: российское кино отходит от шаблонов Голливуда и возвращается к стандартам СССР

Кино

Российское кино в настоящее время стремится отойти от стандартов Голливуда. Пока неизвестно, что именно это означает. Некоторые эксперты утверждают, что фильмы будут активно использовать подходы, присущие школе СССР.

РИАН: российское кино отходит от шаблонов Голливуда и возвращается к стандартам СССР
Фото: mil.ru

"Мы до голливудских стандартов не дотягивали никогда. Голливуд — это всегда зрелище, включая всех "Гарри Поттеров" и "Властелинов Колец". Военные фильмы, фантастические, антиутопии — тот уровень компьютерной графики нам даже и не снился", — заявила художественный руководитель российской программы ММКФ Ирина Павлова в интервью РИА Новости.

Ранее, по мнению многих, российские кинокартины никогда не достигали уровня Голливуда, хотя были попытки создания чего-то подобного. Но это не находило поддержки ни у критиков, ни у зрителей. Сейчас же кино ориентируется на более традиционные методы, отказываясь от компьютерной графики и бесконечных спецэффектов.

По словам киноведа Татьяны Яковлевой, некоторым советским режиссёрам был характерен нетривиальный подход к созданию фильмов, который не стремился только развлечь зрителя.  

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Что не так с российским кино?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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