Российское кино в настоящее время стремится отойти от стандартов Голливуда. Пока неизвестно, что именно это означает. Некоторые эксперты утверждают, что фильмы будут активно использовать подходы, присущие школе СССР.
"Мы до голливудских стандартов не дотягивали никогда. Голливуд — это всегда зрелище, включая всех "Гарри Поттеров" и "Властелинов Колец". Военные фильмы, фантастические, антиутопии — тот уровень компьютерной графики нам даже и не снился", — заявила художественный руководитель российской программы ММКФ Ирина Павлова в интервью РИА Новости.
Ранее, по мнению многих, российские кинокартины никогда не достигали уровня Голливуда, хотя были попытки создания чего-то подобного. Но это не находило поддержки ни у критиков, ни у зрителей. Сейчас же кино ориентируется на более традиционные методы, отказываясь от компьютерной графики и бесконечных спецэффектов.
По словам киноведа Татьяны Яковлевой, некоторым советским режиссёрам был характерен нетривиальный подход к созданию фильмов, который не стремился только развлечь зрителя.
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Российские артисты долгое время участвовали в концертах к 9 Мая, а после начала СВО изменили свои позиции.