Институт кино НИУ ВШЭ бросает "Вызов"

Генеральный продюсер фильма "Вызов" Алексей Троцюк хотел бы учиться в Институте кино НИУ ВШЭ — об этом он заявил на пресс-конференции "Достижения и новые цели", которая прошла в Высшей школе экономики накануне открытия Московского кинофестиваля.

"Креативность — это отсутствие стандартного типового решения, а креативный вуз — это место, где учат проходить неудачи, где ты движешься без опыта и понимаешь, что эти действия помогут в будущем решать задачи. Постепенно из всего этого формируется тот опыт, то решение, которое однажды даст возможность прославиться", — сказал Алексей Троцюк, генеральный продюсер "Yellow, black and white".

В Институте кино НИУ ВШЭ на пресс-конференции обсудили вопрос дефицита и качества кадров в российской киноиндустрии.

"Этот дефицит касается разных направлений кино: режиссуры, сценарного мастерства, продюсерского дела. В этих условиях огромного кадрового голода Институт кино готовит универсальных специалистов, которые, оказавшись на площадке, смогут быть конкурентоспособны и взаимозаменяемы", — сказал Директор Института кино Высшей школы экономики Александр Акопов.

Институт кино исповедует подход к формированию педагогического состава вуза, подразумевающий вовлеченность преподавателя в реальную работу в индустрии. Это практикующие и востребованные профессионалы отрасли, прошедшие специальную методическую подготовку. Здесь создана уникальная программа обучения, основанная на изучении мирового опыта в области кинематографии.

"Это особенно важно сейчас, когда отечественная киноиндустрия может пойти своим путем и совершить прорыв", — продолжил Александр Акопов.