Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Подоляк: Украина не планировала наносить удары по Москве на годовщину СВО
Соратник Трампа советует бить по Севастополю антикорабельными ракетами
"Новое трио" выступит в Московской консерватории в честь 150-летия Сергея Рахманинова
Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ оставят Славянск и Краматорск после отступления из Артёмовска
Филипп Киркоров ударил журналиста между ног на красной дороже в Crocus City Hall
Newsweek: Киев ждёт унизительное будущее в случае провала контрнаступления
Дерматолог дал совет при воспалении заусенца — не трогать и не отрывать
Филипп Киркоров впервые высказался об отъезде Аллы Пугачёвой из РФ: "Не значит, что не любит Россию"
Politico: Зеленский получил от США послание, похожее на предостережение бежавшему из Афганистана экс-президенту Гани

Институт кино НИУ ВШЭ бросает "Вызов"

Кино

Генеральный продюсер фильма "Вызов" Алексей Троцюк хотел бы учиться в Институте кино НИУ ВШЭ — об этом он заявил на пресс-конференции "Достижения и новые цели", которая прошла в Высшей школе экономики накануне открытия Московского кинофестиваля.

Институт кино НИУ ВШЭ бросает "Вызов"

"Креативность — это отсутствие стандартного типового решения, а креативный вуз — это место, где учат проходить неудачи, где ты движешься без опыта и понимаешь, что эти действия помогут в будущем решать задачи. Постепенно из всего этого формируется тот опыт, то решение, которое однажды даст возможность прославиться", — сказал Алексей Троцюк, генеральный продюсер "Yellow, black and white".

В Институте кино НИУ ВШЭ на пресс-конференции обсудили вопрос дефицита и качества кадров в российской киноиндустрии.

"Этот дефицит касается разных направлений кино: режиссуры, сценарного мастерства, продюсерского дела. В этих условиях огромного кадрового голода Институт кино готовит универсальных специалистов, которые, оказавшись на площадке, смогут быть конкурентоспособны и взаимозаменяемы", — сказал Директор Института кино Высшей школы экономики Александр Акопов.

Институт кино исповедует подход к формированию педагогического состава вуза, подразумевающий вовлеченность преподавателя в реальную работу в индустрии. Это практикующие и востребованные профессионалы отрасли, прошедшие специальную методическую подготовку. Здесь создана уникальная программа обучения, основанная на изучении мирового опыта в области кинематографии.

"Это особенно важно сейчас, когда отечественная киноиндустрия может пойти своим путем и совершить прорыв", — продолжил Александр Акопов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Ликвидация снайпером ВС РФ разведывательной группы ВСУ попала на видео

Снайпер ликвидировал четырёх боевиков ВСУ.

Опубликованы видеокадры ликвидации снайпером ВС России группы военнослужащих ВСУ
VP: в США у стариков началась эпидемия заболеваний, передающихся половым путём
Стариков в США накрыла эпидемия ЗППП — ValuePenguin
Опасный симптом, который может говорить о развитии болезни Паркинсона, назвал врач
Продукты, ошибочно считающиеся вредными, назвали врачи
США знают, как организовать военную интервенцию: история вторжения на Гренаду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Быстрые способы похудеть назвали эксперты
Стас Михайлов гневно ответил Вайкуле на призыв сносить памятники героям ВОВ
Соскин о незавидном положении ВСУ: Россия готовится к колоссальным событиям против Украины
Соскин о незавидном положении ВСУ: Россия готовится к колоссальным событиям против Украины
Последние материалы
Филипп Киркоров впервые высказался об отъезде Аллы Пугачёвой из РФ: "Не значит, что не любит Россию"
Politico: Зеленский получил от США послание, похожее на предостережение бежавшему из Афганистана экс-президенту Гани
МИД РФ предпочло бы видеть штаб-квартиру ООН в Женеве или Вене
Тамара Гвердцители после годового молчания анонсировала тур по городам США
Садальский о присвоении звания героя РФ актрисе Пересильд: а космонавту дать звание народного артиста
Henkel при продаже бизнеса в России оговорила возможность возвращения
Политолог Кочетков назвал "несусветной глупостью" идею отказаться от изучения английского в школе
Экономист усомнился в легитимности повышения налога для работающих из-за границы россиян
В Белом доме объяснили, почему не выдали визы российским журналистам
Британский военный эксперт Белл: США вынудят Зеленского пойти на территориальные уступки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников