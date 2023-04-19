В России начал работать онлайн-кинотеатр "Первый русский"

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

16 апреля была запущена новая медиаплатформа — онлайн-кинотеатр "Первый русский". Этот проект уникален и не имеет аналогов.

Его цель заключается в том, чтобы предложить пользователям контент, который соответствует консервативным ценностям и традиционной морали. Все фильмы, размещённые на медиаплатформе, проходят строгий отбор, в том числе на безопасность для зрителей, сообщает "Царьград".

На проекте уже размещено более 200 фильмов, база постоянно пополняется. Онлайн-кинотеатр "Первый русский" призван привлечь не только молодёжь, но и более старшее поколение.

"Я патриот и люблю кино. Когда все западные правообладатели ушли и забрали свои фильмы с наших площадок, я задумался — а, собственно, почему? В России их больше нет — значит мы можем смотреть эти фильмы бесплатно", — рассказывает лидер команды проекта Денис Панько.

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