РИА Новости рассказали, почему самый советский фильм Куросавы "Дерсу Узала" получил "Оскар"

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После экранизации "Войны и мира" ещё один советский фильм о приключениях в Уссурийском крае был удостоен премии "Оскар". Японский режиссёр Акира Куросава снял красочную драму под названием "Дерсу Узала". Обозреватель РИА Новости Анна Нехаева рассказала о ней подробнее.

В начале 1970-х годов Куросава испытывал трудности с финансированием своих кинокартин, а после неудачи с работой "Под стук трамвайных колёс" он даже рассматривал возможность самоубийства. В 1971 году Сергей Герасимов на встрече в Японии предложил режиссёру снять фильм в СССР, и мастер принял это предложение.

Куросава увлекался чтением, поэтому выбор романа "Дерсу Узала" Владимира Арсеньева не был для него неожиданным. Однако перед окончательным решением он рассматривал также возможность создания сценария на основе произведений Гоголя "Тарас Бульба" и Достоевского "Записки из Мёртвого дома". В итоге режиссёр решил снять историю о дальневосточной экспедиции Арсеньева, мудром и добром охотнике Дерсу Узала, их путешествиях и приключениях.

"Дерсу Узала" был первым фильмом Куросавы не на японском языке.

"Куросава стоит в ряду самых великих кинематографистов планеты, таких как Феллини, Антониони, Калатозов. Он обладал необыкновенным свойством — не наставлять, а учить своим искусством и фильмами", — поделился актёр Юрий Соломин.

На проект было выделено четыре миллиона долларов. Съёмки длились два года, чтобы показать разные природные сезоны. Кинематографистам было сказано, что можно не экономить на бюджете, чтобы фильм получился хорошим.

Куросава восхищал съёмочную группу за своё внимание к деталям: подравнивал грим актёров, выбирал для них одежду, рисовал эскизы для каждой сцены и заставлял развешивать на деревьях опавшие листья, чтобы кадры не менялись.

"Если вы хотите увидеть по-настоящему хорошее кино об охоте, лучше посмотрите фильм Куросавы", — посоветовал тогда профессиональный охотник Стивен Ринелла.

Советские режиссёры терпели неудачи на церемониях вручения "Оскара". За фильм "Разгром немецких войск под Москвой" оператор Владислав Микоша привёз в СССР золотую статуэтку из гипса. За "Войну и мир" награду получила Людмила Савельева (уже в самолёте "рыцаря" забрали чиновники).

За "Дерсу Узала" было вручено две статуэтки "Оскар". Одну получил японский продюсер (так как Куросава не имел хороших отношений с американцами), а другую — Георгий Данелия, который находился в США с фильмом "Афоня". В США "Дерсу Узала" показывали под названием "Охотник" ("The Hunter"). В 2011 году вышла картина с таким же названием, где главные роли сыграли Уиллем Дефо и Фрэнсис О'Коннор.