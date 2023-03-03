Константин Крюков сыграет сыщика Алексея Пушкина в новом фильме Койфмана

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

Кинокомпания "Зебра" и режиссер Владимир Койфман решили предложить зрителям киноверсию приключений обаятельной и умной авантюристки Агаты Керн и сыщика Алексея Пушкина, которому удалось сделать её своей помощницей. Съемки полнометражного фильма с участием Константина Крюкова и Дарьи Ленда начались в День влюбленных, 14 февраля.

Исторические детективы из серии "Агата и сыск" по роману писателя Антона Чижа "Выгодный риск" уже появлялись на экране. Сериалы "Королева брильянтов" и "Рулетка судьбы" стали популярны на канале ТВЦ и набрали в youtube более 6 миллионов просмотров.

Фильм придётся по душе любителям детективов. Роман "Выгодный риск" начинается с того, как Агата прибывает в Москву, где весело празднуют масленицу. Причина её приезда совсем не весёлая. Агата обещала помочь подруге доказать, что смерть её матери была не случайностью, а убийством. Вместе с Алексеем Пушкиным, которого она не смогла забыть даже за границей, Агата снова берётся за расследование.