Кинокомпания "Зебра" и режиссер Владимир Койфман решили предложить зрителям киноверсию приключений обаятельной и умной авантюристки Агаты Керн и сыщика Алексея Пушкина, которому удалось сделать её своей помощницей. Съемки полнометражного фильма с участием Константина Крюкова и Дарьи Ленда начались в День влюбленных, 14 февраля.
Исторические детективы из серии "Агата и сыск" по роману писателя Антона Чижа "Выгодный риск" уже появлялись на экране. Сериалы "Королева брильянтов" и "Рулетка судьбы" стали популярны на канале ТВЦ и набрали в youtube более 6 миллионов просмотров.
Фильм придётся по душе любителям детективов. Роман "Выгодный риск" начинается с того, как Агата прибывает в Москву, где весело празднуют масленицу. Причина её приезда совсем не весёлая. Агата обещала помочь подруге доказать, что смерть её матери была не случайностью, а убийством. Вместе с Алексеем Пушкиным, которого она не смогла забыть даже за границей, Агата снова берётся за расследование.
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