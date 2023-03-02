Кинокритик Шнейдеров оценил новый сериал "Король и Шут"

Кинокритик, киножурналист Давид Шнейдеров оценил для Pravda.Ru сериал "Король и Шут", которому пользователи сайта "Кинопоиск" поставили 8,3 балла из 10.

"Феномен группы "Король и Шут" — это такая настоящая группа, которая играла пан-рок. Я был знаком и с Михаилом Горшеневым, и с Андреем Князевым. Эти два человека создавали имидж группы, и у них были замечательные песни, в каждой из которых была история, построенная по настоящей драматургии: завязка, кульминация, развязка. У них был дикий драйв на концертах. После концерта обычно дежурил ОМОН. И выходящих людей провожали ребята в шлемах и бронежилетах во избежание хулиганства. Это была культовая группа", — сказал кинокритик.

Шнейдеров объяснил, почему сериал уже после двух серий стал таким популярным.

"Князев был на съёмках. Он был главным консультантом. Только-только Горшенев ушёл из жизни. Это, наверное, первый фильм про рок-музыканта, снятый так близко к его трагической кончине, и армия фанатов не уменьшилась, и их музыку по-прежнему слушают. Поэтому такой интерес сериал и вызвал", — отметил собеседник издания.

Киножурналист назвал сериал "качественной работой".

Релиз сериала "Король и Шут" состоялся ночью 2 марта. В онлайн-кинотеатрах появились сразу две серии. Известно, что новые эпизоды будут выходить каждый четверг.