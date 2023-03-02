Кинокритик об успехе картины "Праведник": очень качественная история

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Кинокритик, киножурналист Давид Шнейдеров в беседе с Pravda.Ru объяснил, почему фильм "Праведник" пользуется успехом у российского зрителя.

Шнейдеров рассказал, что картина "Праведник" вышла на первое место, потому что "Чебурашка" уже два с лишним месяца находится в прокате.

"Это хорошее, добротно сделанное кино, очень качественная история, качественно сыгранная, качественно рассказанная. Фильм не становится чемпионом проката. Но, к счастью, честные и хорошо сделанные фильмы — на них люди ходят", — объяснил эксперт.

Кинокритик похвалил режиссёра Сергея Урсуляка, которому особенно удаются работы, связанные с войной, с историческими переломами нашей страны.

"В этом фильме нет пафоса. В этом фильме нет проповеди. В этом фильме нет плакатности. Эта история, которая трогает за душу любого человека. И там персонажи живые", — перечислил достоинства картины Шнейдеров.

Ранее Станислав Садальский раскритиковал картину "Вызов" с Юлией Пересильд в главной роли.