Никифорова: фильм "Аватар-2" показывает будущее "деколонизированных" Западом стран во всей красе

В фильм "Аватар-2: Путь воды" было заложено много умной пропаганды ветераном американского кинематографа Джеймсом Кэмероном. На его создание он потратил 14 лет, вложив огромные суммы денег — до 460 миллионов долларов. Сборы от кино превысили два млрд долларов.

Обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова отметила, что цель фильма удивляет с первого взгляда: она поэтизирует ужасающую нищету.

"Если отбросить нарисованные на компьютере красивые пейзажи, то видно, что обитатели фэнтезийной Пандоры живут очень плохо", — отмечает журналист.

У них отсутствуют города, медицина, учебные заведения, предприятия, сельское хозяйство. Им даже нечего надеть. Они вынуждены всё время предаваться бессмысленным магическим ритуалам.

Российские аналитики считают, что фильм продемонстрировал будущее "деколонизированных" коллективным Западом государств.

"В фильме честно показано, что колдунство не помогает ни вылечить больных, ни воскресить мёртвых. От этого число психических расстройств среди местных только растёт — герои постоянно закатывают истерики, смешно гримасничают и кричат. Государственная жизнь и политика на Пандоре сводятся к тому, что новый вождь "перерезает горло" старому вождю. Ну, действительно, почему всё это так напоминает Украину?", — подчёркивает Никифорова.