Российский фильм "Восточный фронт" Манского поборется за награду Берлинского кинофестиваля

Российский режиссёр Виталий Манский сообщил, что его фильм будет претендовать на "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля.

Документальная картина "Восточный фронт" повествует историю пяти мужчин, которые оставили семьи в тылу, а сами отправились добровольцами на фронт.

События в фильме происходят уже после 1945 года, когда нужно было нейтрализовать союзников Адольфа Гитлера на Дальнем Востоке. Борьба развёртывается против Японской империи.

Режиссёр отметил, что мировая премьера картины состоится 24 февраля 2023 года — в годовщину начала спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что режиссёра Виталия Манского объявили в розыск после жалобы Никиты Михалкова.