В Курске прошел благотворительный показ фильма Евгения Пригожина "Солнцепёк"

Благотворительный показ военной драмы "Солнцепёк" состоялся в кинотеатре "Родина" в Курске в конце прошлой недели. Картина повествует о событиях восьмилетней давности, которые происходили на территории Луганской Народной Республики.

На просмотре присутствовали местные жители, в том числе представители городской администрации — замглавы Наталья Пархоменко и руководители различных подразделений.

"Зал "Родины" был переполнен. Присутствующие эмоционально сопереживали героям киноленты", — сообщили в пресс-службе местных властей.

Российский художественный фильм "Солнцепёк" вышел на экран в 2021 году, но за последние полгода нисколько не потерял своей актуальности. Картина оказалась своего рода пророческой. Она дала понять, что притеснения русскоговорящего населения не могут продолжаться бесконечно, и события на Украине стали следствием жестокой политики киевского режима. Над фильмом работал тандем режиссеров — Максим Бриус и Михаил Вассербаум, а также немало известных актеров, в их числе Александр Бухаров, Владимир Ильин и Алексей Кравченко. Снимая киноленту, группа руководствовалась целью показать максимальному количеству людей то, что происходит на самом деле совсем рядом, ведь ранее трагедию жителей ДНР и ЛНР никто не предавал столь масштабной огласке. Многих увиденное повергло в шок.

Картина, безусловно, не рассчитана на слабонервных зрителей, поскольку в ее основу легли документы и свидетельства очевидцев событий на Донбассе. Именно поэтому в ней достаточно много жестких сцен, в том числе показаны бесчинства мародеров и обстрелы населенных пунктов. Инициатором и идейным вдохновителем кинокартины стал известный бизнесмен Евгений Пригожин.

"Благодаря "Солнцепёку" многие в моём окружении узнали, что многочисленные бомбёжки мирного населения начались уже тогда. Спрашивали: "Неужели там действительно такое происходило?" Да, действительно. Они были поражены, что фильм основан на реальных событиях", — рассказывал исполнительный продюсер картины Александр Колдаков.

Реакция Украины также была весьма красноречивой: Владимир Зеленский сразу запретил "Солнцепек" к показу, а всех принимавших участие в съемках — потребовал занести в черный список.

По инициативе губернатора Курской области Романа Старовойта с 13 по 19 октября фильм покажут бесплатно в муниципальных кинотеатрах города и области.