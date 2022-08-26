Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Зенитчики ВС РФ сбили половину ракет из HIMARS, выпущенных по Изюму
Ольков: ВСУ на Донбассе несут огромные потери, а танковые и артдуэли проиграны
Конгресс обвинил Байдена в величайшем провале США и потребовал импичмента
Онуфриенко: РФ придётся увеличить группировку войск для взятия крупных городов
Марочко: силы ЛНР за сутки уничтожили 45 украинских боевиков, три БТР и ДОТ
КНР привела в боеготовность вооружённые силы в ответ на проход эсминцев США
Ходарёнок: остатки ПВО ВСУ перестали поражать воздушные цели
Хазин: Киев скрывает в ЗАЭС "неприятную тайну" НАТО
Онуфриенко: союзные силы в состоянии до конца года освободить территорию ДНР

Михалков выступил против выдвижения российского фильма на "Оскар"

Кино

Известный режиссёр, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что гражданам нашей страны не стоит принимать участие в мероприятиях Американской киноакадемии для получения премии "Оскар".

"Мне кажется, что выбирать фильм, который будет представлять РФ в стране, которая, по сути, отрицает сейчас существование России, бессмысленно", — подчеркнул режиссёр, слова которого приводит ТАСС.

Вместе с этим председатель Союза кинематографистов сказал, что больше не является членом Российского оскаровского комитета. Его работу сейчас можно назвать бесполезной, добавил Михалков.

Ранее он сообщил, что покинувшие РФ звёзды скоро вернутся. По словам режиссёра, некоторые знаменитости, которые критикуют политику Москвы, стали жертвами пропаганды.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Дарья Митина
Популярное
Силовые структуры
WarGonzo: польская ЧВК атаковала опорный пункт войск РФ в Красном Лимане

Бойцы польской ЧВК ночью атаковали опорный пункт в Красном Лимане, но были отброшены и понесли потери.

WarGonzo: польская ЧВК атаковала опорный пункт войск РФ в Красном Лимане
Военкор Руденко: бойцы ВСУ расстреляли наёмника из США при бегстве с позиций
Силовые структуры
Военкор Руденко: бойцы ВСУ расстреляли наёмника из США при бегстве с позиций
Силовые структуры
Хазин: спецоперация на Украине не стала быстрой из-за предательства
Силовые структуры
Кадыров показал кадры с пленными украинцами: "Их бросают на убой"
Рустем Сафронов Асиф Джангиров: развал СССР помог азербайджанцам приобрести национальную самоидентичность Рустем Сафронов Андрей Николаев Киев продолжает отрицать наличие украинских мин в Чёрном море Андрей Николаев Анастасия Жукова Россия уходит с МКС, чтобы самостоятельно исследовать дальний космос Анастасия Жукова
Экономика и бизнес
Sohu: появление нефти из РФ в Нью-Йорке стало пощечиной для США
Силовые структуры
В Харькове уничтожен штаб теробороны с офицерами ВСУ
Венгры назвали планы Трасс на Россию катастрофой — "Ракеты полетят к тебе, Лиз"
Мир. Новости мира
Венгры назвали планы Трасс на Россию катастрофой — "Ракеты полетят к тебе, Лиз"
Последние материалы
Зенитчики ВС РФ сбили половину ракет из HIMARS, выпущенных по Изюму
Ольков: ВСУ на Донбассе несут огромные потери, а танковые и артдуэли проиграны
Конгресс обвинил Байдена в величайшем провале США и потребовал импичмента
Онуфриенко: РФ придётся увеличить группировку войск для взятия крупных городов
Марочко: силы ЛНР за сутки уничтожили 45 украинских боевиков, три БТР и ДОТ
КНР привела в боеготовность вооружённые силы в ответ на проход эсминцев США
Ходарёнок: остатки ПВО ВСУ перестали поражать воздушные цели
Хазин: Киев скрывает в ЗАЭС "неприятную тайну" НАТО
Онуфриенко: союзные силы в состоянии до конца года освободить территорию ДНР
NYT: МАГАТЭ поедет на Запорожскую АЭС без экспертов из США и Британии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников