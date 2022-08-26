Михалков выступил против выдвижения российского фильма на "Оскар"

Известный режиссёр, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что гражданам нашей страны не стоит принимать участие в мероприятиях Американской киноакадемии для получения премии "Оскар".

"Мне кажется, что выбирать фильм, который будет представлять РФ в стране, которая, по сути, отрицает сейчас существование России, бессмысленно", — подчеркнул режиссёр, слова которого приводит ТАСС.

Вместе с этим председатель Союза кинематографистов сказал, что больше не является членом Российского оскаровского комитета. Его работу сейчас можно назвать бесполезной, добавил Михалков.

Ранее он сообщил, что покинувшие РФ звёзды скоро вернутся. По словам режиссёра, некоторые знаменитости, которые критикуют политику Москвы, стали жертвами пропаганды.