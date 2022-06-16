Зарубежный актёр снимется в приключенческой кинокартине о Хабаровском крае "Золото Умальты". Об этом рассказал режиссёр фильма Андрей Богатырёв.
Как напомнили в transsibinfo.com, создатели дальневосточного вестерна расскажут о золотопромышленниках девятнадцатого века. В проекте примут участие известные российские звёзды Павел Деревянко и Алексей Шевченков. Известно, что за производство фильма отвечает компания "Ленфильм". Имя иностранного актёра пока не назвали, отметили журналисты.
"В основе сюжета лежит история дерзкого ограбление каравана Нимано-Буреинских золотопромышленников", — отметили сотрудники издания.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Весь танковый батальон уничтожен, поставленная Украине военная техника может закончиться уже скоро.