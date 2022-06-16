В дальневосточном вестерне Богатырёва снимется иностранный актёр

Зарубежный актёр снимется в приключенческой кинокартине о Хабаровском крае "Золото Умальты". Об этом рассказал режиссёр фильма Андрей Богатырёв.

Как напомнили в transsibinfo.com, создатели дальневосточного вестерна расскажут о золотопромышленниках девятнадцатого века. В проекте примут участие известные российские звёзды Павел Деревянко и Алексей Шевченков. Известно, что за производство фильма отвечает компания "Ленфильм". Имя иностранного актёра пока не назвали, отметили журналисты.

"В основе сюжета лежит история дерзкого ограбление каравана Нимано-Буреинских золотопромышленников", — отметили сотрудники издания.