The Sun: Netflix останавливает работу с Уиллом Смитом после скандала на "Оскаре"

Американские корпорации Netflix и Apple намерены прекратить реализацию проектов с актёром Уиллом Смитом. Причиной послужило происшествие на премии "Оскар", во время которого звезда ударила по лицу комика Криса Рока за шутку о жене.

"Работа с Уиллом несёт в себе риски. Теперь они (видеосервисы. — Прим. ред.) будут работать с более подходящими для семейной аудитории актёрами", — сказал источник The Sun.

В качестве примера анонимный собеседник привёл таких звёзд, как:

Майк Эппс,

Майкл Бакари Джордан.

По данным источника, онлайн-платформы планировали показывать биографическую кинокартину о Смите. Однако после скандала на "Оскаре" это стало невозможным, отметили в СМИ.

Ранее Рок в ходе своего стендап-выступления прокомментировал атаку Смита. Комик заявил, что подготовил шоу, в котором расскажет об этом инциденте.