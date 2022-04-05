Американские корпорации Netflix и Apple намерены прекратить реализацию проектов с актёром Уиллом Смитом. Причиной послужило происшествие на премии "Оскар", во время которого звезда ударила по лицу комика Криса Рока за шутку о жене.
"Работа с Уиллом несёт в себе риски. Теперь они (видеосервисы. — Прим. ред.) будут работать с более подходящими для семейной аудитории актёрами", — сказал источник The Sun.
В качестве примера анонимный собеседник привёл таких звёзд, как:
По данным источника, онлайн-платформы планировали показывать биографическую кинокартину о Смите. Однако после скандала на "Оскаре" это стало невозможным, отметили в СМИ.
Ранее Рок в ходе своего стендап-выступления прокомментировал атаку Смита. Комик заявил, что подготовил шоу, в котором расскажет об этом инциденте.
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