Актёр и комик Джим Керри завершает свою карьеру в киноиндустрии и уходит на почётную пенсию. Об этом заявил сам актёр во время разговора с журналистами на телевизионной программе Access Hollywood.
По словам актёра, он "сделал достаточно". Керри также заявил, что ему дорога спокойная жизнь, и поэтому он прекращает свою работу в Голливуде. При этом он подчеркнул, что если увидит чрезвычайно интересный для него сценарий, то может на короткое время вернуться ради одной роли.
Джим Керри родился в 1962 году, в январе ему исполнилось 60 лет. Его карьера началась ещё в конце 70-х, а известность он приобрёл благодаря фильмам "Маска", "Эйс Вентура", "Шоу Трумэна" и "Вечное сияние". Начав как чисто комедийный актёр, он получил признание и за роли в более серьёзных фильмах.
Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил ролик, на котором пленные украинские военные осуждают своё руководство.
Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил ролик, на котором пленные украинские военные осуждают своё руководство.