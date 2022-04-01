Джим Керри заявил о завершении карьеры в Голливуде

Актёр и комик Джим Керри завершает свою карьеру в киноиндустрии и уходит на почётную пенсию. Об этом заявил сам актёр во время разговора с журналистами на телевизионной программе Access Hollywood.

По словам актёра, он "сделал достаточно". Керри также заявил, что ему дорога спокойная жизнь, и поэтому он прекращает свою работу в Голливуде. При этом он подчеркнул, что если увидит чрезвычайно интересный для него сценарий, то может на короткое время вернуться ради одной роли.

Джим Керри родился в 1962 году, в январе ему исполнилось 60 лет. Его карьера началась ещё в конце 70-х, а известность он приобрёл благодаря фильмам "Маска", "Эйс Вентура", "Шоу Трумэна" и "Вечное сияние". Начав как чисто комедийный актёр, он получил признание и за роли в более серьёзных фильмах.