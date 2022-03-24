Болдуин снимется в двух картинах после стрельбы во время работы над "Ржавчиной"

Стало известно, что знаменитый актёр Алек Болдуин вернётся к работе спустя пять месяцев после происшествия, в результате которого погибла оператор Галина Хатчинс. По информации западных журналистов, звезда снимется в двух фильмах.

Как написали в Variety, после инцидента во время съёмок картины "Ржавчина" Болдуин и его брат Уильям сыграют в рождественских произведениях "Малыш Санта" и "Волшебный мир Билли". Известно, что съёмки уже начались в Риме. Режиссёром стал Франческо Синкуемани. Ответственность за проект несёт корпорация Minerva Pictures.

Ранее семья Хатчинс подала иск на Болдуина. Его обвинили в непредумышленном убийстве. По информации родственников скончавшегося оператора, в ходе работы над фильмом проигнорировали правила безопасности использования огнестрельного оружия.