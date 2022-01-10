"Золотой глобус" как лучшая драма взяла лента "Власть пса"

"Золотой глобус" как лучшая драма взял фильм "Власть пса". Как пишет Life.ru, режиссёра фильма Джейн Кэмпион признали лучшей в соответствующей номинации. Церемония награждения в этом году прошла в закрытом режиме из-за ограничений. Её итоги опубликовали организаторы.

"Лучшей комедией/мюзиклом" стала "Вестсайдская история" Стивена Спилберга. Также награды получили: диснеевский мультфильм "Энканто", он стал лучшей анимационной картиной, а "Лучшим иностранным фильмом" стала японская драма "Сядь за руль моей машины".

Уилл Смит получил приз за "Лучшую мужскую роль в драме" за игру в картине "Король Ричард". Награду за "Лучшую женскую роль в драме" получила Николь Кидман за картину "Быть Рикардо". "Лучший саундтрек к фильму" создал Ханс Циммер за музыку к фильму "Дюна". Лучшей композицией для фильма стала "Не время умирать" для последней картины о Джеймсе Бонде. Её исполнила Билли Айлиш. Лучшим сериалом стали "Наследники".

https://youtu.be/u-ooaTs67Ag