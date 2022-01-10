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Автор Олеся Киреева

"Золотой глобус" как лучшая драма взяла лента "Власть пса"

Кино

"Золотой глобус" как лучшая драма взял фильм "Власть пса". Как пишет Life.ru, режиссёра фильма Джейн Кэмпион признали лучшей в соответствующей номинации. Церемония награждения в этом году прошла в закрытом режиме из-за ограничений. Её итоги опубликовали организаторы.

"Золотой глобус" как лучшая драма взяла лента "Власть пса"

"Лучшей комедией/мюзиклом" стала "Вестсайдская история" Стивена Спилберга. Также награды получили: диснеевский мультфильм "Энканто", он стал лучшей анимационной картиной, а "Лучшим иностранным фильмом" стала японская драма "Сядь за руль моей машины".

Уилл Смит получил приз за "Лучшую мужскую роль в драме" за игру в картине "Король Ричард". Награду за "Лучшую женскую роль в драме" получила Николь Кидман за картину "Быть Рикардо". "Лучший саундтрек к фильму" создал Ханс Циммер за музыку к фильму "Дюна". Лучшей композицией для фильма стала "Не время умирать" для последней картины о Джеймсе Бонде. Её исполнила Билли Айлиш. Лучшим сериалом стали "Наследники".

 

https://youtu.be/u-ooaTs67Ag
Автор: Олеся Киреева, Куратор: Дарья Митина
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