Буслов рассказал, чем выходящий в кинотеатрах "БУМЕРанг" отличается от "Бумера"

Уже скоро жители России смогут увидеть в кинотеатрах новый фильм Петра Буслова "БУМЕРанг". Выход киноленты от режиссёра легендарного "Бумера" со звёздным составом актёров не может не вызывать интерес. Создатели фильма обещают качественный юмор и глубокий смысл одновременно

Криминальная комедия "БУМЕРанг" рассказывает о художнике-неудачнике, решившем покончить жизнь самоубийством прыжком с высотки. Но результат оказался не таким, каким его представлял герой, ведь проблемы только увеличились. Теперь ему придётся бесплатно работать на богатого Эдика, яркого примера современного выходца из 90-х годов.

Накануне кинопремьеры создатели и актёры поделились своими эмоциями от нового фильма Петра Буслова. Сам режиссёр рассказал, чем его картина отличается от легендарного "Бумера", снятого 20 лет назад.

Для Петра Буслова "БУМЕРанг" является новым "Бумером", хотя эти фильмы кардинально разные. Новый фильм показывает современный срез того мира, о котором рассказывалось в дебютной киноленте режиссёра. Фильм "БУМЕРанг" — это, прежде всего, комедия, хоть и с философским сценарием и глубоким смыслом.

Буслов отметил, что для него новая картина являлась вызовом, над которым он с удовольствием работал последние 20 лет. Режиссёр обещает сплав эмоций, ярких актёрских работ и жанрового 100-минутного драйва с отличными саундреками, главным из которых является трек "Москва" Сергея Шнурова. Отдельно создатель "БУМЕРанга" отметил великолепную игру актёров. Главные роли в фильме сыграли Дмитрий Нагиев и Тимофей Трибунцев.

Перед выходом своей ленты, режиссёр переживает, что к Российскому кино общество относится со скепсисом, и призвал относиться к отечественным фильмам с меньшим недоверием, так как среди них есть много достойных картин.

Продюсер Елена Север рассказала, что они долго и скурпулезно работали над тем, чтобы "БУМЕРанг" стал идеальным фильмом. Премьера неоднократно откладывалась из-за пандемии коронавируса, так как создатели хотели, чтобы их творение увидело как можно больше людей. Теперь это стало возможным. Елена также осталась в восторге от работы на съёмочной площадке. Дмитрия Нагиева она охарактеризовала как очаровывающего своим талантом профессионала, работа с которым была в удовольствие.

Заодно Елена поделилась дальнейшими планами и рассказала о новинках в кино со своим участием. Без особых подробностей продюсер рассказала о проекте "Северный полюс", над которым сейчас ведётся работа. Она лишь намекнула, что на съёмках придётся не просто, так как съёмки будут проходить именно там. Также она анонсировала выход фильма "Сирийская Соната", который она назвала серьёзным и очень волнительным.

Смотрите криминальную комедию "Бумеранг" со 2 декабря во всех кинотеатрах страны.