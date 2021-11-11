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Анастасия Решетова объяснила, почему отказалась от интервью с Собчак

Кино

После того, как Анастасия Решетова рассталась с Тимати, о её личной жизни почти ничего не известно. Многие журналисты мечтают взять интервью у модели, но до сих ор никому это не удалось.

Анастасия Решетова объяснила, почему отказалась от интервью с Собчак

Starhit выяснил, что ведущая Ксения Собчак всё-таки практически договорилась с Анастасией Решетовой о том, чтобы взять у неё интервью, но в итоге совместной работы у них так и не получилось. Решетова так объяснила свой отказ от беседы с Собчак:

"Я сначала согласилась, но потом обстоятельства изменились. В итоге появился "Мой монолог". Думаю, в любом случае, если бы я тогда пошла к Ксении, мы бы сделали крутой контент, отличающийся от "Монолога". Это разное".

"Мой монолог" — это документальный фильм, созданный Анастасией Решетовой после расставания с Тимати. В нём модель рассказала о себе, своей жизни, об обидах и отношениях с мужчинами. Также она объяснила, почему они с рэпером расстались:

"В первые месяцы после рождения Ратмира я думала, что у нас идеальная семья. Но 2020 просто разнёс всё к чёртовой матери. Произошли такие вещи, о которых я и помыслить не могла. Оказалось, до сих пор я была наивной дурой… Мне было очень тяжело. Несколько моментов полностью сломали мою картину идеальной жизни".

После расставания с рэпером у Решетовой появился новый мужчина, но она не раскрывает его имя. Она сообщила, что больше не будет показывать свою личную жизнь в соцсетях.

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Анастасия Решетова. «Мой монолог». Премьера фильма. (2021)
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Дарья Митина
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