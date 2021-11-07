Анонсирован предпремьерный показ фильма "16-й"

На официальном сайте киноленты "16-й" состоится её специальный технический показ.

О киноновинке впервые стало известно 26 октября из опубликованного на YouTube трейлера. В ролике говорится, что фильм расскажет правду о "российском вмешательстве" в американские выборы 2016 года. Пять лет назад Дональд Трамп сенсационно выиграл президентскую гонку, обойдя ее фаворита — Хиллари Клинтон.

Первыми с фильмом российского бизнесмена Евгения Пригожина должны были ознакомиться американцы. Однако намеченная на 3 ноября премьера в Нью-Йорке была сорвана по вине кинотеатра Film Society of Lincoln, который отклонил показ без объяснения причин. Организаторы нашли другого независимого прокатчика, но вторая попытка также не увенчалась успехом. В кинотеатр Angelika Film Center & Cafe во время сеанса ворвались сотрудники полиции Нью-Йорка. Они сорвали показ и вывели всех зрителей. В России премьера намечена на 8 ноября — показ должен состояться в Москве.

По всей видимости, срывы показа фильма "16-й" в США повлияли на решение создателей устроить онлайн-премьеру 7 ноября на официальном сайте проекта в 20.00.