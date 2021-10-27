Кинокритик рассказал о премьерах, которые выйдут в нерабочие дни

Кинокритик Василий Корецкий для Pravda.Ru порекомендовал фильмы и сериалы, премьеру которых можно посмотреть в период нерабочих дней без похода в кинотеатр.

"Например, 30 октября на стриминге появится "Разжимая кулаки" Киры Коваленко — фильм, который выдвинут от России на "Оскар". Новый сезон "Доктора Кто" будет в России доступен 31 октября. Второго ноября выйдет такой маленький, но смешной хоррор "Порочное удовольствие" про кинокритика, который оказывается в компании серийных убийц. Сериал "Струны" про гениального виолончелиста, которого Ткаченко играет, выходит на "КиноПоиске" 28 октября", — посоветовал Корецкий.

Также он сообщил о фестивале коротко метра в Москве, который предположительно состоится в онлайн-формате, однако детали пока уточняются.

"Перечисленные кинокартины — громкие тайтлы. "Разжимая кулаки" Коваленко — это важный фильм, который показывали в Венеции, на "Оскар" номинирован. "Доктор Кто" — культовый сериал, который многие ждут. В нерабочую неделю выходит много сериалов средней руки. Произведение "Струны" — тоже интересный тайтл, с ним связаны определённые ожидания", — сказал кинокритик.

Ранее президент России Владимир Путин из-за роста заболеваемости коронавирусом объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Из-за принятых властями мер граждане не смогут посещать кинотеатры и другие досуговые заведения.

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