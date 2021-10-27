EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Газманов встал на сторону Самойлова после скандала в "Ельцин Центре"
ГИБДД России во время "каникул" будет работать дистанционно
Трое подростков избили майора полиции в Свердловской области
Закрытие алкомаркетов не сократит употребление спиртного в России
Регина Тодоренко рассказала о своей инвалидности
В Турции назвали огромной ошибкой военную помощь Украине
МИД РФ: усиление потенциала НАТО в Прибалтике грозит дестабилизацией в регионе
Подольская показала всех мужчин большой семьи Пресняковых
Дело Элджея о пропаганде наркотиков будет рассмотрено судом

Кинокритик рассказал о премьерах, которые выйдут в нерабочие дни

Кино

Кинокритик Василий Корецкий для Pravda.Ru порекомендовал фильмы и сериалы, премьеру которых можно посмотреть в период нерабочих дней без похода в кинотеатр.

Кинокритик рассказал о премьерах, которые выйдут в нерабочие дни

"Например, 30 октября на стриминге появится "Разжимая кулаки" Киры Коваленко — фильм, который выдвинут от России на "Оскар". Новый сезон "Доктора Кто" будет в России доступен 31 октября. Второго ноября выйдет такой маленький, но смешной хоррор "Порочное удовольствие" про кинокритика, который оказывается в компании серийных убийц. Сериал "Струны" про гениального виолончелиста, которого Ткаченко играет, выходит на "КиноПоиске" 28 октября", — посоветовал Корецкий.

Также он сообщил о фестивале коротко метра в Москве, который предположительно состоится в онлайн-формате, однако детали пока уточняются.

"Перечисленные кинокартины — громкие тайтлы. "Разжимая кулаки" Коваленко — это важный фильм, который показывали в Венеции, на "Оскар" номинирован. "Доктор Кто" — культовый сериал, который многие ждут. В нерабочую неделю выходит много сериалов средней руки. Произведение "Струны" — тоже интересный тайтл, с ним связаны определённые ожидания", — сказал кинокритик.

Ранее президент России Владимир Путин из-за роста заболеваемости коронавирусом объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Из-за принятых властями мер граждане не смогут посещать кинотеатры и другие досуговые заведения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Разжимая кулаки 🎬 Трейлер 2021
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Дарья Митина
Последние материалы
МИД РФ: усиление потенциала НАТО в Прибалтике грозит дестабилизацией в регионе
Подольская показала всех мужчин большой семьи Пресняковых
Дело Элджея о пропаганде наркотиков будет рассмотрено судом
Соловьёв призвал Кремль ответить на обстрелы ВСУ в Донбассе
Российская гимнастка Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира
Эксперт: "Байрактары" ЛДНР нечем сбивать, нужна помощь России
"Отчитываться за памперсы": Нилов о расширении списка трат маткапитала
В Новосибирске вышедший из тюрьмы сын избивал 79-летнюю мать-инвалида
Лавров: вооружающие Украину страны должны задуматься после инцидента с БПЛА
Украинскому журналисту Гордону не разрешили въехать в Грузию
Популярное
Здоровье
Биолог Баранова: при высоком титре антител прививка от COVID-19 бесполезна

Биолог Анча Баранова заявила, что при высоком титре антител пациенту не нужно проходить вакцинацию против коронавируса, ведь это приведёт к снижению иммунитета.

Биолог Баранова: при высоком титре антител прививка от COVID-19 бесполезна
Британцы пригрозили России захватом Крыма
Мир. Новости мира
Британцы пригрозили России захватом Крыма
Шоу-бизнес
Москвичка опознала в нищенке Светлану Светличную
Мир. Новости мира
В США "полетели" терминалы СПГ - покрыть дефицит поставок потребовали от России
Любовь Степушова Пора демонтировать газопровод на Украину Любовь Степушова Дмитрий Соколов Святой профсоюз: какие святые помогают в работе Дмитрий Соколов Ирина Гусакова Почему чёрный перец полезен для здоровья Ирина Гусакова
Мир. Новости мира
Новым председателем парламента Германии стала Бербель Бас
Происшествия
Нескольких студентов выгнали из школы "Останкино" из-за лайков в Instagram
Вопрос дня: откуда газ для Молдавии у Польши?
Мир. Новости мира
Вопрос дня: откуда газ для Молдавии у Польши?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников