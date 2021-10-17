Корабль с первым в мире киноэкипажем вернулся с МКС на Землю

Утром 17 октября спускаемый аппарат корабля "Ю.А. Гагарин" (Союз МС-18) совершил посадку на территории Казахстана. На Землю вернулся первый в мире киноэкипаж, снимавший в космосе фильм "Вызов".

В пресс-службе Роскосмоса сообщили, что после посадки к аппарату прибыли специалисты наземных служб. Они помогли членам экипажа оперативно выбраться из корабля. По предварительным данным, все участники полета хорошо себя чувствуют. Уже во вторник, 19 октября, они дадут пресс-конференцию для журналистов.

"Сегодня же Олега Новицкого, Клима Шипенко и Юлию Пересильд доставят специальным бортом на аэродром Чкаловский (Московская область), а затем в Комплекс предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов (астронавтов) Звездного городка", — прокомментировали в Роскосмосе.

Космонавт Новицкий отправился на МКС еще в апреле. Он пройдет несколько этапов реабилитации в Центре подготовки, а затем в санатории. Восстановление Пересильд и Шипенко составит около недели.

Добавим, на МКС снимали фильм с рабочим названием "Вызов". Это история о девушке-враче, которая за месяц подготовилась к полету и отправилась в космос, чтобы спасти человека, испытывающего проблемы с сердцем.

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