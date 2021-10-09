Лётчик-герой Юсупов сообщил о работе над кино о посадке А321 в кукурузном поле

В России снимут полнометражное кино о посадке А321 в кукурузном поле 15 августа 2019 года. Об этом рассказал пилот того самолёта, Герой России Дамир Юуспов.

По словам Юсупова, съёмки картины запланировали на лето следующего года. Также лётчик добавил, что фильм будет художественным. По данным жены пилота, Натальи, актёров для проекта пока не выбирали.

"Со мной связалась известная кинокомпания, и мы решили реализовать эту идею. Я выразил желание выступить консультантом для создания достоверной картины", — сообщил Юсупов, слова которого приводит E1.RU.

Пока неизвестно, какая именно компания работает над фильмом о подвиге пилотов.

Ранее 15 августа 2019 года пилоты Дамир Юуспов и Георгий Мурзин экстренно посадили самолёт Airbus А321 "Уральских авиалиний" в Подмосковье на кукурузном поле. У воздушного судна отказал двигатель из-за столкновения с чайками. Из-за профессионализма лётчиков на борту никто не пострадал.

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