"Не самое удобное место": эксперт рассказал о сложностях съёмок фильма на МКС

Член-корреспондент Российской академии космонавтики им. Циолковского Андрей Ионин считает, что международная космическая станция (МКС) — сложное место для съёмок художественного фильма. Об этом он сообщил в интервью Москве 24.

Планируется, что в российском фильме "Вызов" большая часть действий будет разворачиваться на МКС. По мнению Ионина, для организации съёмочного процесса потребуется определённая площадь, позволяющая правильно выставить кадр.

"А станция — это очень маленькое пространство, там невозможно сделать композицию", — считает эксперт.

Известно, что режиссёр намерен рассказать в фильме историю кардиохирурга, которому предстоит отправиться на МКС, чтобы спасти жизнь одного из членов экипажа. Однако Андрей Ионин убеждён: человек с проблемным сердцем никогда бы не попал на космическую станцию. Он подчеркнул, что лично был свидетелем ситуаций, когда космонавтов не допускали к полёту из-за несущественной аритмии.

Добавим, что режиссёром проекта "Вызов" стал Клим Шипенко, известный по фильмам "Текст", "Холоп", "Салют-7". Главную роль исполнила Юлия Пересильд.

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