Marvel показали трейлер фильма "Человек Паук: Нет пути домой"

На официальном YouTube-канале Marvel вышел трейлер картины с Человеком-пауком "Человек-паук: Нет пути домой". Для руководства киностудии публикация была вынужденной, поскольку ранее ролик уже слили. Фильм можно будет посмотреть 16 декабря.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME - Official Teaser Trailer

"Человек-паук: Нет пути домой" — это третья кинолента Marvel о Питере Паркере, которого играет Том Холланд. В прошлой части мир узнал лицо Человека-паука, из-за чего его жизнь изменилась. В трейлере зрителям дали понять, что герой хочет вернуть всё обратно, обращается к Доктору Стрэнджу, Верховному магу Земли.

Что-то явно пойдёт не так, поскольку этот Питер Паркер прежде не встречался с Доктором Осьминогом и Зелёным гоблином. Всё впереди — зритель услышал знакомый страшный смех, увидел бомбочку и железные щупальца Доктора, который сражался с другим Человеком-пауком в другом фильме.

"Hello, Peter", — сказал в трейлере Доктор Осьминог.

Фанаты эмоционального отреагировали на его возвращение и поделились впечатлениями в комментариях под роликом:

"Мне нужно это сейчас, до декабря слишком долго".

"Лучший рождественский подарок".

"Моё детство вернулось! Этот фильм должен быть нереальным".